Новогоднее оформление получат более 700 локаций в Петербурге

В ходе подготовки Петербурга к празднованию Нового года и Рождества планируется украсить свыше 700 адресов, сообщил 2 декабря глава комитета по печати Владимир Рябовол на заседании правительства города. Всего для этого используют более 14 тысяч элементов праздничного оформления. Как рассказал глава комитета по промышленной политике Александр Ситов, городские ярмарки в этом году будут работать дольше, чем в прошлом.

По словам Рябовола, в этом году инсталляции и фотозоны будут ориентированы, в первую очередь, на семьи с детьми. Особое внимание предполагается уделить пешеходным маршрутам. При этом по семи адресам в Адмиралтейском, Выборгском, Красногвардейском, Колпинском и Приморском районах планируется заменить устаревшее праздничное оборудование на новое.

Так, на Конногвардейском бульваре появятся световые тоннели с монограммами императора Петра I и Екатерины II. В его центральной части появятся фотозоны с фигурами львов. На Малой Конюшенной улице создадут световой лабиринт, в Александровском саду — "Дорогу звездопадов" с арками в виде комет. В свою очередь, стрелку Васильевского острова украсит "Парад планет".

В центре города разместят декоративно украшенные ели высотой 1,7 метра. Главную елку на Дворцовой площади торжественно откроют 20 декабря.

— Жители и гости Северной Столицы особенно трепетно относятся к натуральной красавице, установленной на Дворцовой площади. В этом году мы привезем ее из Копорского лесничества в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области. 20 декабря мы приглашаем вас, Александр Дмитриевич, по доброй уже сложившейся традиции зажечь огни на новогодней ели вместе со всероссийским Дедом Морозом из Великого Устюга и детьми из социальных учреждений, а также с представителями общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" и волонтерских общественных организаций, — позвал Беглова Рябовол.

В свою очередь, Ситов рассказал о планах по организации рождественских ярмарок в Петербурге. Они развернутся на Манежной, Дворцовой и Московской площадях. Ярмарка на Манежной площади раскинется от Малой Садовой до Кленовой улиц, ее оформят в стиле старой сказочной усадьбы. На Дворцовой площади обустроят бесплатную катальную горку с тюбингами и разместят домики с едой и изделиями народно-художественных промыслов. Ярмарку на Московской площади обустроят в духе сказок Александра Пушкина.

По словам Ситова, в этом году количество торговых мест и охват территории ярмарки не изменится по сравнению с предыдущим годом. Однако же время ее работы увеличится до 30 дней: ярмарка откроется 13 декабря, а посетить ее можно будет до 11 января следующего года.

— В этом году гостей ярмарки ждет обновленная художественная концепция, новые арт-объекты и световые декорации, обширная культурно-образовательная программа для участия в рождественских мероприятиях всей семьи, которая позволит создать благоприятную возможность для преемственности поколений и укрепления семей. Большое количество ремесленных и кулинарных мастер-классов, наполненных историей и смыслом, позволит подчеркнуть приоритет духовного над материальным, — отдельно высказался Ситов.

Участвовавший в заседании депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов предложил главе комитета подумать о том, чтобы оборудовать горку на Дворцовой площади "автоматическими системами фотографирования" с возможностью сразу же распечатать получившиеся снимки. Также он высказал идею о возможности нанесения подобных изображений на различные кружки и футболки в непосредственной близости от аттракционов. Ситов к идее отнесся благосклонно и пообещал попробовать реализовать предложения уже в этом году. "Уверен, что в следующем точно получится", — заверил он.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру