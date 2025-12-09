Беглов и Бельский возложили цветы к обелиску на площади Восстания

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский возложили 9 декабря цветы к обелиску "Городу-герою Ленинграду" на площади Восстания. Торжественная церемония была приурочена к празднованию Дня Героев Отечества, который отмечается в этот день.

Участие в мероприятии также приняли заместитель полпреда президента в СЗФО Роман Балашов, первый заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов, глава ассоциации ветеранов СВО "Защитники Родины" Георгий Журавлев и другие лица, включая членов правительства Петербурга, депутатов Госдумы и ЗакСа, а также ветеранов СВО и Вооруженных сил и участников патриотических движений.

"Наш город вписал ярчайшие страницы в воинскую летопись России. Беспримерный героизм проявили защитники и жители блокадного Ленинграда и все участники Ленинградской битвы", — приводит слова Беглова пресс-служба ЗакСа.

Губернатор также напомнил о том, что в 2025 году впервые день окончания Ленинградской битвы отмечался в качестве Дня воинской славы России.

Перед собравшимися также выступил Бельский. Он отметил, что памятная дата посвящена защитникам России. "Тем, кто своим трудом, мужеством и самоотверженностью внесли вклад в защиту Родины. Эта дата напоминает о духовной силе предков и стойкости защитников блокадного Ленинграда. О доблести тех, кто выполняет свой воинский долг в зоне СВО. Петербург хранит особую связь с подвигом", — высказался спикер ЗакСа.

Участники церемонии отметили память защитников России минутой молчания.

Памятная дата отмечается в России с 2007 года. Она посвящена Героям Советского Союза, Героям России, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы, а также другим военнослужащим.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания