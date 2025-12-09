Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге 262 школьных класса ушли на карантин  

По состоянию на 8 декабря в Петербурге из-за волны заболеваемости гриппом и ОРВИ учебный процесс приостановлен в 262 классах школ и 27 группах детских садов, сообщили изданию MR7 в пресс-службе комитета по образованию. Карантин продлится семь дней, чтобы сократить риск перезаражения между учениками. С начала декабря количество классов, в которых приостановили образовательный процесс, выросло в три раза.

По информации ЗАКС.Ру, среди тех, кто ушел на "удаленку" в связи с ростом заболеваемости, оказались дети председателя Заксобрания Александра Бельского. Также вынуждены пропускать уроки из-за эпидемиологической обстановки дети лидера фракции "Единая Россия" в парламенте Павла Крупника.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 19,3%, примерно в 1,7 раза. Сильнее всего рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируют в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру