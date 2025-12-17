Минцифры создаст базу IMEI для упрощения доступа к мобильному интернету

В России могут создать базу уникальных номеров мобильных устройств (IMEI) для уменьшения проблем с доступом к мобильному интернету, сообщил 17 декабря "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко. Сделать это собираются в 2026 году, заявил чиновник на заседании Общественного совета при министерстве.

Угнивенко напомнил, что каждое мобильное устройство обладает собственным уникальным номером, полученным на заводе. IMEI существует параллельно с телефонным номером и, в отличие от последнего, используется для идентификации самого устройства, в которое вставлена SIM-карта.

"В случае если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок", — заявил в своем выступлении замминистра.

По словам Угнивенко, речь идет о "более точечной" привязке номеров.

Сейчас в России действует "период охлаждения" для иностранных SIM-карт и SIM-карт российских операторов в первые 24 часа после пересечения границы. В этот временной промежуток пользователям остаются недоступны мобильный интернет и SMS. Как объясняли в Минцифры, подобная мера направлена на противодействие беспилотникам, которые могут управляться с помощью российских SIM-карт.

Также во время атак БПЛА может ограничиваться доступ к мобильному интернету. На подобные ситуации неоднократно в последнее время жаловались петербуржцы и жители Ленобласти.

