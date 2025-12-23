В Ленобласти и других регионах прошли обыски по делу о незаконной миграции

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели обыски в пяти регионах России, включая Ленинградскую область, в рамках дела об организации нелегальной миграции (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ), сообщил 23 декабря ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства. Под стражу отправились около 20 человек, преступный доход оценивают в сумму не менее полумиллиарда рублей.

"В настоящее время задержаны организатор и 20 активных участников группы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заявили в спецслужбе.

Всего в рамках дела состоялось 65 обысков и осмотров на территории Ивановской, Ленинградской, Новгородской и Ростовской областей, а также Пермского края. Были изъяты поддельные документы, материалы теневой отчетности, деньги, а также компьютеры и носители. Сотрудники допросили более 100 предполагаемых участников и свидетелей.

В ФСБ полагают, что преступная группа в период с 2024 года могла способствовать легализации более чем двух тысяч выходцев из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, "намеревавшиеся использовать территорию РФ для транзитного проезда в страны Европы либо незаконного осуществления трудовой деятельности". Полученный преступный доход оценивают в сумму не менее 500 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру