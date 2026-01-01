ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 1 января 2026, 14:01

Беглов: Город готов оказать помощь пострадавшим в кафе в Херсонской области

фото ЗакС политика

Губернатор Александр Беглов заявил о готовности Петербурга предоставить необходимую помощь властям Херсонской области и пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников по кафе и гостинице в селе Хорлы на побережье Черного моря. В новогоднюю ночь там погибли 24 человека. Среди них есть ребенок. Пострадали более 50 человек. 

"Украинские нацисты снова выбирают своими целями мирных жителей. В новогоднюю ночь киевский режим ударил по кафе в Херсонской области. Есть погибшие и пострадавшие. Выражаю соболезнования семьям, потерявшим близких, желаю скорейшего выздоровления раненым. Петербург готов оказать необходимую помощь", - написал Беглов в своих социальных сетях днем 1 января.

Также губернатор Беглов направил сообщение с соболезнованиями главе Херсонской области Владимиру Сальдо.  

Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по кафе и гостинице, где в ночь на 1 января мирные жители встречали Новый год. ТАСС со ссылкой на главу области отмечает, что удар был совершен во время новогоднего видеообращения президента Владимира Путина. В результате атаки возник пожар, который удалось потушить лишь к утру. Сальдо в беседе с RT рассказал, что в кафе во время праздника собралось более ста человек. Среди них было много молодежи в возрасте 20-25 лет. Власти Херсонской области объявили траур 2 и 3 января. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Сейчас ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего.

Константин Леньков / Фото: Владимир Сальдо


