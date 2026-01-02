ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 2 января 2026, 20:23

Ушел из жизни петербургский фотограф Валерий Плотников

В возрасте 82 лет скончался известный петербургский фотограф Валерий Плотников, сообщили 2 января в пресс-службе Смольного. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам фотохудожника. Глава города заявил, что творческое наследие Плотникова останется частью истории. 

"Творчество Валерия Плотникова — эпоха в отечественном фотоискусстве. Его имя стало легендарным. Исключительно талантливый, непревзойденный мастер портрета, он запечатлел в своих творениях многих великих деятелей российской культуры последних десятилетий и нашего времени. Жизненный путь Валерия Плотникова неразрывно связан с Санкт-Петербургом. Его псевдоним — Валерий Петербургский — свидетельство любви к родному городу", – говорится в обращении губернатора. 

Валерий Плотников родился в Барнауле в 1943 году. После окончания Великой Отечественной войны жил в Петербурге. Он запечатлел практически всех великих деятелей отечественной театральной сцены. В его объектив попали Владимир Высоцкий, Алиса Фрейндлих, Лиля Брик и другие. 

Константин Леньков


