Ушел из жизни петербургский фотограф Валерий Плотников

В возрасте 82 лет скончался известный петербургский фотограф Валерий Плотников, сообщили 2 января в пресс-службе Смольного. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам фотохудожника. Глава города заявил, что творческое наследие Плотникова останется частью истории.

"Творчество Валерия Плотникова — эпоха в отечественном фотоискусстве. Его имя стало легендарным. Исключительно талантливый, непревзойденный мастер портрета, он запечатлел в своих творениях многих великих деятелей российской культуры последних десятилетий и нашего времени. Жизненный путь Валерия Плотникова неразрывно связан с Санкт-Петербургом. Его псевдоним — Валерий Петербургский — свидетельство любви к родному городу", – говорится в обращении губернатора.

Валерий Плотников родился в Барнауле в 1943 году. После окончания Великой Отечественной войны жил в Петербурге. Он запечатлел практически всех великих деятелей отечественной театральной сцены. В его объектив попали Владимир Высоцкий, Алиса Фрейндлих, Лиля Брик и другие.

Константин Леньков