Беглов поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 января поздравил сотрудников прокуратуры с 304-й годовщиной основания ведомства, отметив их вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом. Глава города пожелал работникам прокуратуры новых успехов в служении закону, Отечеству и Петербургу. Он напомнил, что именно в Петербурге в 1722 году Петром Первым учреждена российская прокуратура.

"Санкт-Петербург называют правовой столицей России. Сотрудников прокурорского корпуса нашего города отличают высочайший профессионализм, принципиальность, ответственность перед страной и нашими согражданами", – говорится в обращении.

Беглов отметил, что правительство города находится в партнерских отношениях с прокуратурой в части реализации национальных проектов и программ социально-экономического развития Петербурга.

Также в День работника прокуратуры Российской Федерации с поздравлениями выступил спикер петербургского парламента Александр Бельский. Он отметил участие ведомства в законотворческой деятельности, выделив инициативу о расширении понятия "многодетная семья". Теперь в состав таких семей входят пасынки и падчерицы.

Константин Леньков / Фото: Смольный