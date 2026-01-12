Беглов и Чибис вошли в тройку лидеров по числу встреч на федеральном уровне

Коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" подготовил рейтинг среди глав субъектов России по плотности контактов с представителями федеральной власти и главами госкорпораций за 2025 год. Губернатор Петербурга Александр Беглов занял второе место, уступив главе Курской области Александру Хинштейну. Тройку лидеров замыкает глава Мурманской области Андрей Чибис.

Как отмечают в холдинге, петербургский губернатор Беглов обеспечил себе второе место за счет связки инфраструктуры, масштабных событий и федеральной символической повестки. Особенную роль в этом сыграл Петербургский международный экономический форум.

Глава Мурманской области Чибис строил свои контакты на федеральном уровне вокруг стратегических мероприятий и проектов, связанных с развитием Арктики. Также авторы исследования отметили работу мурманского губернатора в Москве.

Всего в "Минченко консалтинг" отследили 1802 встречи глав регионов с представителями федеральной власти и руководителями крупных компаний. Среди глав субъектов Северо-Западного федерального округа также отметились губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных (9 место), глава Архангельской области Александр Цыбульский (13 место), губернатор Новгородской области Александр Дронов (15 место) и глава Ленинградской области Александр Дрозденко (16 место).

Константин Леньков / Фото: Смольный