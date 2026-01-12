Беглов и Мурашко открыли новый корпус Первого меда

Губернатор Александр Беглов и министр здравоохранения Михаил Мурашко приняли 12 января участие в церемонии открытия нового корпуса Первого Санкт‑Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, рассказали в администрации главы города. В здании расположились новая часть клиники офтальмологии и клинико-реабилитационный центр клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

Беглов в своем выступлении отметил, что в Петербурге отдельное внимание уделяется высокотехнологичной медицинской помощи. Также он поздравил коллектив Первого меда со 128-летием вуза. В свою очередь, Мурашко похвалил руководство города за поддержку начинаний Минздрава.

Также Беглов и Мурашко осмотрели Капсулу времени 2022-2122, специально организованную в одном из помещений корпуса. Ее создание приурочили к 125-летию университета, она представляет собой отдельную комнату-нишу с 14,8 тысячами различных артефактов, от штаммов бактерий и вирусов до образцов лекарств и личных вещей врачей и студентов. Доступ внутрь ограничен до сентября 2122 года. Как отметили в пресс-службе Смольного, "капсула является крупнейшей в мире по количеству задокументированных объектов".

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного