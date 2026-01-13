Володин: Пустые инициативы, демагогия и популизм – разрушительны

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 13 января перед началом первого заседания в последней сессии восьмого созыва обратился к депутатам с речью, в ходе которой затронул тему выборов. Володин заявил, что предстоящая избирательная кампания должна сплотить общество. Также спикер предупредил, что пустые инициативы и популизм – разрушительны.

– Этот год выборный. Наша задача, объединившись, сделать все, чтобы страна стала более сильной, а люди жили лучше. <...> Коллеги, когда мы говорим о будущей избирательной кампании, важно, чтобы она сплотила общество, чтобы в ходе ее люди увидели результаты конкретной работы. Верить надо только делам. Пустые слова, пустые инициативы, демагогия и популизм – разрушительны, – сказал Володин с трибуны.

Володин добавил, что в рамках последней сессии депутатам предстоит сделать все, чтобы реализовать повестку президента по достижению национальных целей развития. С главой государства Володин встречался накануне заседания.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в сентябре 2026 года. Также в Петербурге пройдут выборы депутатов Законодательного собрания восьмого созыва и выборы депутатов местного совета МО "Автово". Минимум в одном округе пройдут дополнительные выборы.

Константин Леньков / Фото: Государственная дума