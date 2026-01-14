В Ленобласти появится филиал выставки "Россия"

Филиал выставки"Россия" откроется в Ленинградской области, сообщил 14 января глава региона Александр Дрозденко. По его словам, областной комитет по управлению государственным имуществом приобрел для этого здание во Всеволожске.

"КУГИ завершил сделку по приобретению здания на улице Культуры площадью 1,4 тысячи кв. метров. Здесь сможем разместить и экспозицию достижений Ленобласти и всей страны, и сцену со зрительным залом", — написал Дрозденко в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что одной из причин для выбора здания послужил размер прилегающего к нему земельного участка. Площадь территории составила почти четыре тысячи квадратных метров. Это позволит использовать его для парковки машин и для проведения уличных мероприятий.

Сейчас информационно-туристский центр Ленобласти приступил к проектированию экспозиции, сообщил Дрозденко.

Выставка-форум "Россия" проводилась в Москве с ноября 2023 по июль 2024 года. За это время выставку посетили свыше 18,5 млн человек. В июле 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о создании национального центра "Россия", призванного на постоянной основе демонстрировать достижения страны.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко