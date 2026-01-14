Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о маркировке домашних животных

Законопроект об обязательной маркировке отдельных видов домашних животных рекомендован к принятию в первом чтении, сообщил 14 января ТАСС. Решение об этом вынес на прошедшем заседании комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Документ предусматривает поправки в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Согласно тексту, информация о питомцах и их владельцах будет вноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Тип маркировки хозяин животного сможет выбирать самостоятельно, это могут быть бирка, ошейник или микрочип. Виды животных, нуждающиеся в маркировке, предстоит определить российскому правительству.

Сам законопроект поступил на рассмотрение Госдумы в сентябре 2025 года, авторами выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной.

Новость о поддержке инициативы думским комитетом нашла отклик у депутата Законодательного собрания Петербурга Андрея Рябоконя. В своем telegram-канале он выразил надежду на принятие законопроекта в течение 2026 года.

"Надеюсь на принятие законопроекта уже в этом году", — откликнулся на известие Рябоконь.

Депутат напомнил о том, что ранее комиссия ЗакСа по экологии и природопользованию выступила с аналогичной федеральной инициативой. Проект был внесен на рассмотрение городского парламента в сентябре 2024 года, а в марте принят в целом и направлен на рассмотрение в Госдуму.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру