По делу о вырубках в калининградском нацпарке задержан местный депутат

Депутат Законодательного собрания Калининградской области Анатолий Калина ("Единая Россия") задержан по подозрению в проведении незаконных вырубок леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ), сообщили 15 января в Следственном комитете. Предположительно, незаконные действия могли происходить на территории национального парка "Куршская коса", директором которого парламентарий и является.

По версии следствия, Калина вместе со знакомым и другими лицами организовал в нацпарке незаконную вырубку на территории около одного гектара. Общий объем уничтоженных деревьев превысил 150 кубометров. Работы проводились якобы для создания на участке комплекса для проживания туристов, который собирался построить знакомый директора.

Сам Калина при этом будто бы обеспечил с целью сокрытия работ проезд на территорию специализированной техники для корчевания пней, вывоза древесины и корчевания участка. При этом, как считает следствие, он непосредственно контролировал проведение незаконных действий, в том числе и сотрудниками нацпарка.

"В результате указанных действий особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей", — считают в СК.

О задержании Калины стало известно накануне вечером из сообщения ТАСС. Как уточнили в СК, подозреваемого допросили и провели обыск в его жилье. Также проводятся следственные действия в отношении иных лиц, которых считают причастными к вырубкам.

Калина возглавляет национальный парк с 2011 года. До этого он работал в органах МВД и в коммерческих структурах. В октябре 2020 года был избран депутатом в областном городе Зеленоградске. Место в облдуме он получил по итогам выборов в сентябре 2021 года.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет (скриншот видео)