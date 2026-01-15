Беглов стал автором первого в 2026 году законопроекта в Петербурге

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга поступил первый в 2026 году законопроект, его автором стал губернатор Александр Беглов. Инициатива корректирует правила установления стоимости земельных участков, продаваемых в Петербурге без проведения торгов. В городского парламент документ внесен 12 января.

Изменения вносятся в действующий закон "Об установлении цены земельных участков в Санкт-Петербурге". Стоимость земли без торгов устанавливается в результате перемножения кадастровой цены на корректирующий коэффициент, размер которого зависит от типа участка. Значение коэффициента не может превышать единицу. Соответственно, итоговая цена может равняться или быть меньше размера кадастровой стоимости.

Законопроект отменяет льготную ставку для земельных участков, продаваемых под застройку стандартным или индивидуальным жильем, а также в ряде иных случаев. В частности, по кадастровой цене планируют продавать землю собственникам спортивных, культурных и медицинских учреждений при условии, что здания занимают не менее 70 % стоимости участка.

В то же время в некоторых случаях сохранится возможность выкупа земли по цене ниже кадастровой. Это касается покупки при определенных условиях земли, на которой возведены индивидуальные или садовые дома, а также приобретения наделов участниками садовых некоммерческих товариществ. Также сохранится возможность покупки по льготной цене участков для строительства промышленных объектов и участков со зданиями, построенными на территории особых экономических зон или же созданных при реализации стратегического инвестиционного проекта.

Необходимость изменений объясняется низкой востребованностью существующего порядка выкупа. Согласно пояснительной записке, в период с начала 2021 по май 2025 года в Петербурге было выкуплено 190 застроенных земельных участков.

Законопроект был одобрен правительством Петербурга 30 декабря 2025 года. В сопроводительном письме к пакету документов Беглов попросил депутатов рассмотреть инициативу в первоочередном порядке.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру