Депутат Госдумы Горячева предложила Айне Манькиевой стать ее помощником

Член фракции "Новые люди" в Государственной думе Ксения Горячева предложила 21-летней уроженке Ингушетии Айне Манькиевой стать ее помощником на общественных началах. Накануне Манькиеву задержали сотрудники правоохранительных органов в Москве по заявлению ее родственников из Ингушетии, от которых она сбежала из-за насилия, которое, по ее заявлениям, к ней применяли. После огласки в СМИ девушку отпустили из отдела полиции, сообщили правозащитники.

"Предлагаю Айне стать моим помощником на общественных началах. Будем вместе защищать права женщин в России", – написала Горячева в своем telegram-канале 15 января.

Парламентарий отметила, что при задержании помощника депутата Государственной думы силовики обязаны незамедлительно сообщить об этом самому депутату. Горячева также намерена обратиться в прокуратуру из-за задержания Манькиевой.

Манькиеву задержали и доставили в отдел полиции в Свиблово. Ее разыскивали, по словам девушки, из-за заявления ее матери о якобы совершенной краже. Правозащитники опасались, что московские полицейские после задержания передадут Манькиеву коллегам из Ингушетии. Подобные случаи уже происходили в России. Например, в 2024 году Следственный комитет возбудил уголовное дело о пропаже Седы Сулеймановой после передачи ее родственникам в Чечне. До сих пор местонахождение Сулеймановой неизвестно.

Константин Леньков / Фото: Ксения Горячева