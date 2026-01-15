Депутат Павлов вспомнил о контактах с будущим главой Сбербанка в 1997 году

Лидер фракции "Новые люди" в Заксобрании Петербурга Дмитрий Павлов рассказал, какую роль в его риэлторской карьере сыграл Герман Греф, председатель правления ПАО "Сбербанк". Оказалось, что Греф поставил подпись на лицензии Павлова на осуществлении риэлторской деятельности в 1997 году, когда он возглавлял комитет по управлению государственным имуществом в администрации Петербурга.

– Я помню, в 1997 году мне лицензию № 5 давал Герман Оскарович Греф, когда руководил петербургским КУГИ, – рассказал Павлов.

Павлов вспомнил об этом во время рассуждения о необходимости урегулировать деятельность торговых посредников в сфере недвижимости. До 2002 года в России региональные власти могли выдавать лицензии на осуществление риэлторской деятельности. Без нее предприниматели не могли в частности купить рекламу на радио или в профильных журналах, рассказал Павлов в своих соцсетях.

Герман Греф начинал свою карьеру на государственных должностях в Петербурге. С 1991 по 1994 год он работал в структурах администрации Петродворцового района Петербурга, пройдя путь от юрисконсульта до заместителя главы района. В 1994 году он возглавил департамент недвижимого имущества комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) Петербурга. Летом 1997 года занял пост первого председателя КУГИ, а уже в сентябре того же года его назначили вице-губернатором, председателем комитета. Через год, в августе 1998 года он ушел на повышение в правительство России, став первым заместителем министра госимущества. Крупнейший банк России он возглавил в 2007 году.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру