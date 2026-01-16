ЗакС приглядится к схеме с упрощенным взысканием банками долгов по кредитам

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга поступил проект федеральной инициативы по обеспечению прав заемщиков, обратил внимание ЗАКС.Ру. Текст законопроекта появился на сайте городского парламента 16 января, его автором выступил депутат Андрей Рябоконь. Он предложил изменить правила взыскания задолженностей по исполнительной надписи нотариуса.

Исполнительная надпись нотариуса представляет собой особую отметку, с помощью которой кредитор может принудительно взыскать деньги или имущество должника без разбирательства в суде, напрямую обратившись к судебным приставам. В пояснительной записке к проекту Рябоконь отмечает со ссылкой на Центробанк, что нередко банки навязывают подобную опцию заемщикам непосредственно при оформлении кредитного договора.

Подобная оговорка облегчает банкам процедуру взыскания задолженности, но усложняет заемщикам возможность защиты своих прав при взыскании, отмечает депутат. При этом кредиторы нередко включают ее в текст договора по умолчанию, а попытка отказаться от нее порой становится "неразрешаемым ребусом" для граждан.

"Потребители как экономически более слабая сторона в отношениях с кредитной организацией не получают в данной ситуации должные гарантии защиты своих прав, в данной части законодатель представляет явное немотивированное преимущество кредитным организациям", — говорится в пояснительной записке.

Для защиты прав заемщиков депутат предложил изменить существующую схему. По его мнению, условие о взыскании задолженности по исполнительной надписи должно прописываться не в самом кредитном договоре, а в дополнительном соглашении к нему. При этом допсоглашение не может заключаться ранее, чем через 14 рабочих дней после подписания договора.

Ранее стало известно, что сумма просроченной задолженности по ипотеке достигла к декабрю 2025 года отметки в 9,4 млрд рублей. С начала прошлого года она увеличилась в 2,1 раза.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру