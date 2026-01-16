Основатель Ginza Project Лапин скончался после продолжительной болезни

Петербургский ресторатор Вадим Лапин ушел из жизни после болезни, информацию об этом распространила компания Ginza Project, основателем которой он являлся. Предприниматель длительное время боролся с онкологическим заболеванием, ему было 62 года.

"Для Ginza Project это большая утрата. Компания выражает глубокие соболезнования семье, близким и всем, кто знал и работал с Вадимом Валентиновичем", — говорится в сообщении.

Дату и время прощания с Лапиным пообещали назвать позднее. Управление компанией переходит к сыну покойного Марку Лапину. Как сообщается, бренд намерен продолжить работу, сохраняя заложенные основателем курс и ценности.

Лапин родился 2 ноября 1963 года. Занимался продажей продуктов питания и одежды. В 2003 году перешел в ресторанный бизнес, открыв ресторан японской кухни Ginza. Из этого заведения в дальнейшем развился холдинг, который не ограничился пределами Петербурга, но также охватил другие города России и зарубежья.

Андрей Казарлыга / Фото: Ginza Project