18 января 2026, 17:57

Неизвестные уничтожили мемориальную доску у дома, где застрелили Политковскую

Мемориальная доска на доме в Москве, в котором жила журналистка Анна Политковская, уничтожена неизвестными. Фотографию разбитой доски опубликовал бывший муниципальный депутат Александр Замятин в своих соцсетях 19 октября. Снимки ему прислали знакомые. 

"В Москве разбили мемориальную доску Анны Политковской на Лесной улице, где она была убита 7 октября 2006 года за свою журналистскую и правозащитную работу", – написал Замятин. 

Доска у подъезда дома на Лесной улице установили в 2007 году. Ее установила инициативная группа в первую годовщину убийства журналистки. Она гласила "В этом доме жила и была зверски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская".

Политковская застрелена в собственном доме Рустамом Махмудовым. В 2014 году его приговорили к пожизненному наказанию, как и организатор убийства Лом-Али Гайтукаев. В 2021 году истек срок давности по делу о заказном убийстве. Заказчик убийства так и не был привлечен к ответственности. 

Константин Леньков


