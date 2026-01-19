Карелия возглавила антирейтинг по уровню преступности

Республика Карелия оказалась регионом с самым высоким уровнем преступности в России по итогам 2025 года, следует из исследования РИА "Новости", опубликованного 19 января. Там зарегистрировано 183 преступления на 10 тысяч человек, при этом из них 48 преступлений – тяжкие и особо тяжкие. Годом ранее в Карелии также фиксировали высокий уровень преступности. Тем не менее, количество преступлений по сравнению с 2024 годом сократилось на 15,4%.

Также среди регионов с высоким уровнем преступности авторы исследования отметили Забайкальский край, Республику Алтай и Камчатский край. Самыми безопасными субъектами признали Чечню, Ингушетию, Дагестан и Кабардино-Балкарскую Республику. В Чеченской республике, например, на 10 тысяч жителей приходится лишь 16 преступлений.

Исследование подготовлено на основе информации, полученной от Министерства внутренних дел и Росстата. Всего в России в 2025 году, по данным МВД, зарегистрировали 1,77 млн преступлений.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру