Газпром вложит 34,5 млрд рублей в газификацию Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Газпрома Алексей Миллер подписали 20 января договор о сотрудничестве, сообщил глава региона в своем telegram-канале. По условиям соглашения до 2030 года компания инвестирует в газификацию области 34,5 млрд рублей.

— Мы подписали беспрецедентную программу газификации Ленинградской области. Никогда такая программа в Ленинградской области не принималась и никогда Газпром не подтверждал такой объем финансирования по Ленинградской области, — прокомментировал подписание документа Дрозденко.

Регион обязался построить 81 котельную к 2030 году и выделил компании льготу по налогу на имущество. В то же время, по словам Дрозденко, средства по льготе "револьверно" возвратятся в качестве финансирования строительства газовой инфраструктуры в регионе.

Губернатор добавил, что в ближайшие годы область намерена потратить 3 млрд рублей на субсидии для подключения местных жителей к газовой трубе. Условием для получения льготы является проживание в регионе не менее одного года.

В Газпроме уточнили, что договор был заключен в развитие предыдущего, рассчитанного на 2023-2025 годы. "В конце 2025 года подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2026-2030 годы. Документ предусматривает создание условий для подачи газа в 45,4 тыс. домовладений и на 81 котельную в 366 населенных пунктах", — отметили в пресс-службе предприятия.

Андрей Казарлыга / Фото: "Газпром"