Прокуратура подала к мурманскому экс-депутату иск о взыскании ущерба

Генеральная прокуратура обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к трем мурманским рыболовецким компаниям и пяти физическим лицам, одним из которых оказался бывший депутат третьего созыва Мурманской областной думы Юрий Задворный. Как сообщил 20 января ТАСС со ссылкой на источник, ведомство намерено взыскать с ответчиков почти 40 млрд рублей из-за того, что владельцы компаний являются резидентами иностранных государств.

Ответчиками по иску проходят АО "Мурмансельдь 2", ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" и ООО "Компания "Андромеда", сам Задворный, его дочь и жена, а также Владимир Каприн и Андрей Борецкий. В иске говорится, что компании на протяжении длительного времени занимаются добычей водных ресурсов, якобы создавая при этом ложную видимость существования в качестве российских хозяйствующих субъектов. На деле же их конечным бенефициаром Генпрокуратура видит Задворного, который с 2010 года живет в Германии.

Добытые ресурсы якобы реализуются в странах Евросоюза через подконтрольную Задворному немецкую фирму Catfish handelsgesellschaft mbh, а выручка остается в Германии. Из-за этого надзорное ведомство считает, что три мурманские компании "находятся под иностранным контролем группы лиц с участием иностранных инвесторов".

В Генпрокуратуре полагают, что компании незаконно добывали водные ресурсы, причинив ущерб России на общую сумму свыше 39,9 млрд рублей в 2019-2025 годах. Деньги ведомство намерено отсудить у ответчиков. В качестве обеспечительных мер суд попросили арестовать имущество Задворных и Борецкого, а вместе с ним принадлежащие им средства в банках, ценные бумаги и доли в уставных капиталах компаний.

Как отмечает "Интерфакс", с июля 2025 года гендиректором "Мурмансельди 2" выступает Олег Онискевич, однако еще в марте главой компании числился Задворный. Также Онискевич руководит колхозом "Заря". В свою очередь, "Андромеду" возглавляет Борецкий, при этом ранее Задворный входил в состав учредителей компании.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру