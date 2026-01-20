Беглов и Бельский пришли на открытие новой сцены театра имени Шаляпина

Вечером 20 января в Петербурге прошло торжественное открытие концертного зала Музыкального театра имени Шаляпина на Английской набережной. На мероприятии присутствовали губернатор Северной столицы Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Работы по реставрации здания бывшей Англиканской церкви продолжались с 2022 года. В день открытия перед гостями выступал симфонический оркестр под управлением руководителя театра Фабио Мастранджело.

"Слово "уникальный" тут можно повторять многократно. Уникальные фасад и зал, мозаики и роспись. Уникальные витражи, которые восстановили петербургские мастера. Наконец, уникальный орган – один из старейших и самых больших в Петербурге. После десятков лет молчания ему вернули голос. Это единственный орган английского производства в нашей стране. Но, как много раз говорилось, недостаточно возродить здание и интерьеры. Очень важно, чтобы памятник жил, служил людям", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Как уточняют в городской администрации, на новой площадке собираются проводить органные концерты. Орган спикер парламента Бельский в своих соцсетях назвал "изюминкой". По его словам, инструмент Brindley & Foster не использовался почти сто лет.

Здесь же, на новой сцене, планируют проводить международные фестивали, конкурсы и партнерские проекты, а также развивать просветительские форматы, экскурсионную и выставочную деятельность.

Константин Леньков / Фото: Смольный