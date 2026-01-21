На Софийской овощебазе нелегалов искали с помощью коптера

Софийская овощебаза стала местом для очередного рейда силовиков по выявлению нелегальных мигрантов, сообщили 21 января в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Проверка охватила как саму овощебазу, так и ее окрестности, при этом нарушителей выискивали с помощью коптера.

Всего в ходе рейда полицейские и росгвардейцы проверили 519 человек, из которых 363 не имеют российского гражданства. В отделы полиции доставили 15 человек, где на них составили протоколы о нарушении правил въезда или режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ).

Часть мигрантов попыталась скрыться от силовиков, покинув территорию до начала проверки. "Однако попытка скрыться оказалась безуспешной: поднятый в воздух полицейский коптер зафиксировал маршруты отхода, после чего все беглецы были оперативно задержаны", — уточнили в полиции.

Кроме того, сотрудники ГАИ проверили около 200 транспортных средств, выявив "порядка десяти нарушений по линии ПДД". Составленные протоколы касались езды с непристегнутым ремнем безопасности, управления машиной без прав, технических неисправностей автомобилей и прочего.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)