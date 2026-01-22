Депутат Ененков: Трагедия в "Сити Молле" демонстрирует системную проблему

Заместитель руководителя петербургского отделения ЛДПР, мундеп Евгений Ененков в своих социальных сетях высказался о происшествии в торговом центре "Сити Молл", где после потасовки с охранниками погиб 24-летний мужчина. Петербургский Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

"Никакая кража, даже если она была, не дает права частной охране устраивать самосуд. Охранники в ТЦ всё чаще ведут себя как силовики: хватают, валят, бьют, душат. Играют в ОМОН, не имея ни полномочий, ни подготовки, ни ответственности, как у полиции", – написал Ененков.

Муниципал добавил, что сотрудники охранных фирм должны привлекаться к ответственности за превышение полномочий.

Инцидент произошел вечером 21 января. В ходе конфликта с охранниками мужчина потерял сознание. Позже он скончался в больнице. По данным одного из городских телеканалов, причиной интереса охраны к посетителю стали его товары. Молодой человек в ответ распылил газ. Потом его повалили на пол. Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего. Двум охранниками и работнику клининговой фирмы выписали административные протоколы о мелком хулиганстве. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру