Сын политолога Солонникова дебютировал в молодежном "Экспертном клубе"

Александр Солонников, сын петербургского политолога Дмитрия Солонникова, принял участие в работе "Экспертного клуба.Молодежь", состоявшегося в Мариинском дворце 23 января. Для него это было первое выступление на площадке. Место за столом он получил в качестве пресс-секретаря проекта "Дело молодых" и наблюдателя на прошедших выборах от Общественной палаты Петербурга, в котором состоит его отец.

Солонников рассказал собравшимся, что подготовка наблюдателей на предстоящие выборы может начаться уже весной. Еще он сообщил о планах открыть Центр общественного наблюдения по аналогии с тем, который работал на выборах в 2024 году. По его предположениям, правила работы ЦОН не должны будут сильно поменяться в предстоящем сентябре. На вопрос от участника встречи, почему на прошлых выборах в ЦОНе запрещали проводить фото- и видеосъемку мониторов, на которых транслировалось происходящее на избирательных участках. Солонников в ответ предположил, что это могло быть продиктовано "соображениями безопасности".

Еще одно заявление спикера касалось опасности возможных провокаций из-за рубежа в случае, если выборы на Украине не состоятся до сентября.

— С моей точки зрения, во внешней политике очень много идет разговоров о том, что должны когда-то пройти выборы на Украине. Если они не состоятся до наших выборов, о которых мы сейчас говорим, то, по моему мнению, из-за границы будет очень много попыток провокаций на выборах по всей России. И к этому надо готовиться. <...> Тренировать наблюдателей на какие-то внештатные ситуации, кейсы разбирать и быть готовыми к тому, что, возможно, будут очень серьезные попытки провокаций, чтобы показать несистемность, показать неготовность к выборному процессу, — предположил Солонников.

19-летний Солонников учится в Санкт-Петербургском государственном университете на журфаке. Общественной деятельностью начал заниматься с совершеннолетия. Например, год назад он принимал участие в молодежном проекте "Дело молодых" в качестве координатора. Свое будущее он видит в журналистской или общественной деятельно, как и его отец. В беседе с ЗАКС.Ру Солонников-старший рассказал, что не упускает возможности обсудить с сыном не только семейные вопросы, но и текущую повестку в России и в мире.

