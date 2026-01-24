Посетитель Эрмитажа оставил без пальца статую императрицы

Статуя императрицы Александры Федоровны на Октябрьской лестнице Зимнего дворца оказалась повреждена из-за действий экскурсанта, рассказали вечером 23 января в пресс-службе Эрмитажа. Изваяние осталось без пальца, а посетителя задержали.

Внимание на повреждение обратила смотрительница музея вечером в пятницу. Сотрудники службы безопасности проверили камеры наблюдения и выяснили, что предполагаемый нарушитель все еще находится в музее. После этого его задержали.

"Поврежден палец у портретной статуи императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. К счастью, это не оригинальная деталь скульптуры, а реставрационное восполнение утраченной ранее части", — говорится в сообщении пресс-службы.

Изваяние было создано в 1840 году по заказу императора. Его выполнил Дмитрий Савельев по оригиналу прусского скульптора Карла Фридриха Вихмана. Во время Великой Отечественной войны на мраморной статуе появились мелкие повреждения, на спинке кресла появилась выбоина, были утрачены пальцы и медальон с портретом родителей императрицы. Реставрация изваяния состоялась в 2020 году, специалисты вернули ему утраченные пальцы рук.

Ранее Эрмитаж обратился в суд к посетителю с требованием возместить почти 826 тысяч рублей, потраченных на реставрацию трона Мальтийского ордена. В марте экскурсант уселся на трон и положил ноги на резную золоченую подножную скамью, повредив при этом экспонаты. Как сообщали в Росгвардии, сделал он это ради селфи.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру