ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 25 января 2026, 13:49

Полиция возбудила дело о хулиганстве из-за конфликта в автобусе в Пушкине

фото ЗакС политика Полиция возбудила дело о хулиганстве из-за конфликта в автобусе в Пушкине

В Пушкине 9-классник выстрелил из пускового устройства в лицо 59-летнему пассажиру автобуса. Конфликт произошел на маршруте №188 утром 24 января. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК). 16-летний подросток задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. 

Сообщение о драке поступило в правоохранительные органы в 8:38. Пострадавший пассажир после обращения к медикам отпущен в удовлетворительном состоянии. Причина конфликта не уточняется. Сейчас несовершеннолетний опрошен и передан законным представителям. 

Издание "Фонтанка", изучив видео с камеры видеонаблюдения уточняет, что мужчина подошел к подросткам и начал о чем-то спорить. По данным журналистов, пассажир бросился на подростка с кулаками. После этого произошел выстрел. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама