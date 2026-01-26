Подрядчику Мариинского театра грозит банкротство

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области рассматривает дело о несостоятельности ООО "Компания "НК-Сити", которая является подрядчиком Мариинского театра. У компании появился долг в 7,72 млн рублей, сообщает "Деловой Петербург".

Иск в суд от МИФНС России № 25 по Петербургу поступил еще в сентябре 2025 года. В октябре суд принял дело к производству. Следующее заседание запланировано на 25 февраля. Как уточняет ДП, сейчас компания внесена Федеральной антимонопольной службой в реестр недобросовестных поставщиков, до 2028 года она не сможет участвовать в госзакупках.

В 2023 году "НК-Сити" получила госконтракт на строительство административно–производственного здания художественно-производственного комбината театра. Предполагалось, что работы завершатся в мае 2026 года. Общая сумма контракта составляет 273,5 млн рублей, однако сейчас работы выполнены лишь на половину средств. Министерство культуры, которое является заказчиком по контракту, трижды начисляло неустойку при проведении работ, говорится в материале "Делового Петербурга".

В мае 2025 года "НК-Сити" уже попадала в новости. Тогда СМИ сообщали, что в отношении компании возбуждали уголовное дело по статье о мошенничестве при строительстве здания для Мариинского театра на улице Булавского. По данным журналистов, поводом для интереса силовиков могло стать хищение 1 млн рублей.

