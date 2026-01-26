ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 26 января 2026, 13:42

Петербургский прокурор Виктор Мельник вместе с коллегами посетил Китай

Петербургский прокурор Виктор Мельник вместе с коллегами посетил Китай

Прокурор Петербурга Виктор Мельник в составе делегации прокуратуры России провел три дня в Китае. Там состоялась встреча Мельника с прокурором Шанхая Чэнь Юном, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 26 января. Визит длился с 20 по 23 января. 

В рамках визита представители российской делегации провели встречи с коллегами из Поднебесной, посвященные вопросам двустороннего сотрудничества, борьбе с преступностью, а также применению в работе современных информационных технологий, систем обработки данных и искусственного интеллекта. 

Гостей китайские коллеги познакомили с "Базой комплексного выполнения функций финансовой прокуратуры" для проведения финансового надзора и предотвращения преступлений в сфере финансовой безопасности. 

В состав делегации также вошел прокурор Москвы Максим Жук. Он общался с прокурором Пекина Чжу Япинем. 

Прокуратуры России и Китая сотрудничают более десяти лет. Еще в 2013 году генпрокурор Игорь Краснов в Пекине подписал соглашение о сотрудничестве с китайскими коллегами. Отметим, представители прокуратуры Шанхая посещали Петербург летом 2024 года. 

Константин Леньков


