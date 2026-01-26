Петербургский прокурор Виктор Мельник вместе с коллегами посетил Китай

Прокурор Петербурга Виктор Мельник в составе делегации прокуратуры России провел три дня в Китае. Там состоялась встреча Мельника с прокурором Шанхая Чэнь Юном, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 26 января. Визит длился с 20 по 23 января.

В рамках визита представители российской делегации провели встречи с коллегами из Поднебесной, посвященные вопросам двустороннего сотрудничества, борьбе с преступностью, а также применению в работе современных информационных технологий, систем обработки данных и искусственного интеллекта.

Гостей китайские коллеги познакомили с "Базой комплексного выполнения функций финансовой прокуратуры" для проведения финансового надзора и предотвращения преступлений в сфере финансовой безопасности.

В состав делегации также вошел прокурор Москвы Максим Жук. Он общался с прокурором Пекина Чжу Япинем.

Прокуратуры России и Китая сотрудничают более десяти лет. Еще в 2013 году генпрокурор Игорь Краснов в Пекине подписал соглашение о сотрудничестве с китайскими коллегами. Отметим, представители прокуратуры Шанхая посещали Петербург летом 2024 года.

