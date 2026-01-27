Силуанов предложил Путину легализовать онлайн-казино

Глава Министерства финансов Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации в стране онлайн-казино, сообщил 27 января "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Предположительно, это позволит увеличить доходы бюджета на 100 млрд рублей ежегодно.

Ведомство выступает за отмену запрета на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ряда условий. В частности, речь идет об определении оператора онлайн-игр, закреплении механизма приема ставок через Единый центр учета переводов ставок и о взимании налога в размере не менее 30 % от величины выручки за вычетом выплаченных выигрышей.

Администрировать налог с онлайн-казино предлагают с помощью "Единого регулятора азартных игр" (ЕРАИ). Также предусмотрено ограничение по возрасту, в соответствии с которым онлайн-казино будет доступно лицам не моложе 21 года.

Как отмечает издание, оператора онлайн-игр и ЕРАИ предполагают наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости. При этом Минфин и ряд ведомств могут получить полномочия по борьбе с нелегальными онлайн-казино в России.

Сейчас в стране действует запрет казино, исключение составляют специально организованные игорные зоны. Они располагаются в Алтайском и Приморском крае, в Калининградской области, в Крыму и в Сочи.

Андрей Казарлыга / Фото: pixabay