В Петербурге на час перекрывали два моста

Дворцовый и Троицкий мосты оказались на час недоступны для водителей 27 января, сообщил портал MR7 со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Карты". Перекрытия начались в 10:26, к настоящему времени движение по обеим переправам открыто.

До полудня в центре Петербурга наблюдались серьезные заторы. Пробки были, в частности, на Невском и Литейном проспектах, на Садовой и Гороховой улицах. Также сложности имелись при въезде на Большеохтинский мост со стороны центра, отмечала "Фонтанка". Плотными заторами отметились Синопская и Свердловская набережные, а также Тульская улица.

Накануне в Петербург на два дня прибыл президент Владимир Путин. В понедельник он встретился с верховным правителем Малайзии Ибрагимом Исмаилом, а также пообщался с губернаторами Петербурга и Ленинградской области.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру