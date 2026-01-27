ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
27 января 2026, 12:17

В Петербурге на час перекрывали два моста

фото ЗакС политика

Дворцовый и Троицкий мосты оказались на час недоступны для водителей 27 января, сообщил портал MR7 со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Карты". Перекрытия начались в 10:26, к настоящему времени движение по обеим переправам открыто.

До полудня в центре Петербурга наблюдались серьезные заторы. Пробки были, в частности, на Невском и Литейном проспектах, на Садовой и Гороховой улицах. Также сложности имелись при въезде на Большеохтинский мост со стороны центра, отмечала "Фонтанка". Плотными заторами отметились Синопская и Свердловская набережные, а также Тульская улица.

Накануне в Петербург на два дня прибыл президент Владимир Путин. В понедельник он встретился с верховным правителем Малайзии Ибрагимом Исмаилом, а также пообщался с губернаторами Петербурга и Ленинградской области.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


