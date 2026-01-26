ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 26 января 2026, 15:25

Путин принял султана Малайзии в Эрмитаже

фото ЗакС политика Путин принял султана Малайзии в Эрмитаже

Президент Владимир Путин поприветствовал верховного правителя Малайзии султана Ибрагима Исмаила в Эрмитаже, сообщил 26 января ТАСС. Лидеры обеих стран пожали друг другу руки, после чего глава России пригласил гостя на экскурсию по музею.

В роли экскурсовода выступил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который рассказал о коллекции музея и о том, как сохранялись экспонаты в годы блокады Ленинграда. Среди прочего, султану продемонстрировали работу часов "Павлин" и познакомили его с собранием голландской живописи.

Верховный правитель Малайзии прибыл в Петербург накануне для встречи с Путиным. У трапа в аэропорту Пулково его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Позже состоялась встреча султана с главой Петербурга Александром Бегловым, который показал гостю экспозицию "Ленрезерв" и провел его по бункеру под Смольным.

В предыдущий раз Путин и Ибрагим встречались в августе 2025 года в Кремле. В Петербург российский лидер прибыл в понедельник, он проведет здесь два дня.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама