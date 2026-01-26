ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 26 января 2026, 11:24

Путин приехал в Петербург

фото ЗакС политика Путин приехал в Петербург

Президент России Владимир Путин 26 января с двухдневным визитом прибыл в Петербург. У него запланирована встреча с главой Малайзии султаном Ибрагимом. Также он собирается встретиться с губернатором Северной столицы Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. 

Традиционно российский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается 27 января. Обычно Путин в этот день возлагает цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. 

Сейчас в центре Петербурга частично перекрыты некоторые улицы. В частности, заблокирован доступ на Дворцовую площадь. 

Верховный правитель Малайзии прибыл в Петербург накануне. У трапа его встретил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Вечером султан Ибрагим пообщался в Смольном с главой Петербурга Бегловым.

Константин Леньков / Фото: Кремль


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама