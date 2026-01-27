Дрозденко представил концепцию Центра исторической памяти в Ленобласти

Победителем конкурса по созданию концепции Центра исторической памяти стало архитектурное бюро Константина Фомина, сообщил 27 января в своем telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Комплекс планируют возвести рядом с мемориалом жертвам геноцида советского народа в Зайцево на территории Гатчинского муниципального округа.

В центре предполагается создание 20 залов, учебных классов и лекционного пространства. В зоне парковки предусмотрят 354 машино-места, включая 24 места для инвалидов и восемь мест для автобусов.

"Не откладывая, начинаем проектирование: создание центра — поручение Президента России", — написал Дрозденко.

Организатором конкурса выступили Российское военно-историческое общество и комитет градостроительной политики Ленобласти. Мемориал в Зайцево был открыт в январе 2024 года. Участие в церемонии принял президент Владимир Путин.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко