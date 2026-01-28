В ЗакСе Ленобласти вновь стали дарить цветы коммунистам

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленобласти Иван Апостолевский получил 28 января букет цветов от коллег в честь дня рождения, обратил внимание "Коммерсантъ Северо-Запад". Это первое за последние три года вручение букета коммунисту в областном парламенте, уточнило издание.

В декабре 2025 года Апостолевскому исполнилось 30 лет. На первом пленарном заседании весенней сессии его поздравили коллеги по парламенту. С трибуны спустился спикер ЗакСа Сергей Бебенин и преподнес букет красных роз.

— Без цветов, — прокомментировал вручение зампред парламента Саяд Алиев.

Он имел в виду, что до последнего времени с подобной фразой поздравлял именинников из числа коммунистов Бебенин, ограничиваясь рукопожатием. Подобная практика объяснялась тем, что прежний глава фракции КПРФ Вадим Гришков весной 2022 года посчитал странным вручение цветов мужчинам.

В отличие от Гришкова, Апостолевский против вручения цветов ничего не имел и сам обратился в совет регионального парламента с просьбой вернуться к вручению букетов его однопартийцам. Его просьбу удовлетворили, отмечал в ноябре 2025 года портал 47news.

Андрей Казарлыга / Фото: Законодательное собрание Ленобласти