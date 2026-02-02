ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 2 февраля 2026, 8:45

Hyundai не стала выкупать свой бывший завод в Петербурге

Hyundai не стала выкупать свой бывший завод в Петербурге

Компания Hyundai Motor отказалась выкупать свой бывший завод в Петербурге, проданный в начале 2024 года за символическую сумму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя автомобилей. В течение двух лет с момента продажи Hyundai имела право на обратный выкуп площадки. 

Как уточнили в пресс-службе компании, Hyundai продолжит проводить гарантийное обслуживание и оказывать услуги клиентам, связанные с ранее проданными автомобилями. 

Завод Hyundai открыли в Петербурге в 2010 году. Он прекратил производство в марте 2022 года. После этого новым владельцем завода стало AGR Automotive Group. ООО "Автомобильный завод "АГР" с начала 2024 года занимается выпуском автомобилей под брендом Solaris.

Константин Леньков / Фото: Смольный


