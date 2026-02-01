В Ленобласти подняли размер выплаты за подписание контракта с МО до 3 млн рублей

Власти Ленинградской области увеличили размер единовременной денежной выплаты за подписание контракта с Министерством обороны для участия в специальной военной операции. Теперь общая сумма составляет 3 млн рублей, сообщили в соцсетях администрации региона 1 февраля.

Так, сумма выплаты складывается из федеральной выплаты в 400 тысяч рублей, региональной выплаты в 2,15 млн рублей, а также еще 450 тысяч рублей из средств регионального бюджета, взамен которых также можно получить земельный участок по окончании службы.

Заработная плата за первый год службы, отмечают в администрации Ленинградской области, составит 5,52 млн рублей.

Так областная выплата сравнялась с петербургской. Власти Северной столицы подняли размер единовременной выплаты за подписание контракта до 3 млн рублей в конце января 2026 года.

Константин Леньков / Фото: Министерство обороны