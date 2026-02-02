Сын Медведева назначен секретарем Совета по инновационному развитию ЕР

"Единая Россия" объявила 2 февраля о создании Совета по инновационному и технологическому развитию, а также назвала руководство нового органа. Должность секретаря в нем получил сын главы партии Дмитрия Медведева Илья.

Предполагается, что совет будет отвечать за разработку и реализацию технологического блока "Народной программы" партии. Он должен будет стать площадкой для диалога с экспертами, инноваторами и представителями бизнеса.

Председателем совета назначен гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Как сообщил РБК со ссылкой на свой источник, Баканов должен будет отвечать за то, чтобы решения органа изначально формировались с учетом государственных задач, а также чтобы они проходили обсуждение в профильных ведомствах и корпорациях.

Координировать работу совета предстоит Илье Медведеву, который занимает должность руководителя проектов партии. Пост исполнительного директора отошел главе фонда "Технологии будущего" Илье Семину. Также в состав совета вошли представители ЕР, органов власти, институтов развития, экспертного сообщества, госкорпораций и ведущих российских компаний.

В октябре 2025 года ЕР провела первый форум "Россия инновационная", инициатором которого выступил Илья Медведев. На мероприятии он заявил, что партии пора "перестать ассоциироваться с запретами и начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу".

