Врио главы "Горэлектротранса" назначен Константин Шостак

Новым руководителем петербургского "Горэлектротранса" в статусе временно исполняющего обязанности стал Константин Шостак. До последнего времени он занимал в предприятии должность главного инженера.

Информация о новом руководителе появилась на сайте "Горэлектротранса" днем 2 февраля. Шостак пришел на смену бывшему директору предприятия Денису Минкину, который с этого дня руководит городским комитетом по транспорту.

Решение о переводе Минкина в комтранс принял в конце прошлой недели губернатор Александр Беглов. Предыдущий председатель комитета Валентин Енокаев покинул свой пост в конце 2025 года. В течение следующего месяца врио главы комитета был Дмитрий Ваньчков.

Отметим, что одновременно с Минкиным новое назначение получила экс-глава Центрального района Елена Разумишкина. Ее поставили во главе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Также от статуса врио главы избавился Александр Векслер, который управлял Центральным районом с сентября 2025 года.

Андрей Казарлыга / Фото: Горэлектротранс