ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 2 февраля 2026, 13:16

Врио главы "Горэлектротранса" назначен Константин Шостак

фото ЗакС политика Врио главы "Горэлектротранса" назначен Константин Шостак

Новым руководителем петербургского "Горэлектротранса" в статусе временно исполняющего обязанности стал Константин Шостак. До последнего времени он занимал в предприятии должность главного инженера.

Информация о новом руководителе появилась на сайте "Горэлектротранса" днем 2 февраля. Шостак пришел на смену бывшему директору предприятия Денису Минкину, который с этого дня руководит городским комитетом по транспорту.

Решение о переводе Минкина в комтранс принял в конце прошлой недели губернатор Александр Беглов. Предыдущий председатель комитета Валентин Енокаев покинул свой пост в конце 2025 года. В течение следующего месяца врио главы комитета был Дмитрий Ваньчков.

Отметим, что одновременно с Минкиным новое назначение получила экс-глава Центрального района Елена Разумишкина. Ее поставили во главе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Также от статуса врио главы избавился Александр Векслер, который управлял Центральным районом с сентября 2025 года.

Андрей Казарлыга / Фото: Горэлектротранс


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Минкин Денис Юрьевич






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама