КС не принял жалобу Вишневского* и Шлосберга** на закон об иноагентах

Заместители председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский* и Лев Шлосберг** не смогли оспорить в Конституционном суде ряд положений закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", сообщили 2 февраля "Ведомости". КС отказался принять жалобу к рассмотрению. Истцы полагали, что в нынешнем виде закон устанавливает ограничения для иноагентов, а также якобы позволяет признавать ими за любое взаимодействие с лицами, имеющими подобный статус.

В своем определении КС указал, что при внесении лица в список иноагентов Минюст должен установить конкретные свидетельства достаточных оснований для этого. Также он уточнил, что законодатель вправе прибегать "к оценочным или общепринятым понятиям, если значение таких понятий доступно для восприятия и уяснения субъектами соответствующих правоотношений".

Юрист Виталий Исаков в беседе с изданием отметил, что существующий закон не дает однозначной трактовки иностранного влияния. Его коллега Олег Захаров добавил, что суд подтвердил запрет на иноагентство "через одно рукопожатие", когда субъектом влияния признавалась не иностранная сторона, а ее российский контрагент. Сам запрет, по его словам, был введен не так давно, поскольку изначально не предполагалось возможности признания иноагентами за опосредованное влияние.

Шлосберг** был внесен в реестр иноагентов в июне 2023 года, Вишневский* оказался в списке в марте 2024 года. Из-за этого петербургский политик был вынужден отказаться от мандата в Законодательном собрании осенью того же года. Место в городском парламенте перешло Ольге Штанниковой.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

**Минюст внес Льва Шлосберга в реестр иноагентов, Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру