Апраксин двор подвергнут историко-культурной экспертизе

В Петербурге готовятся к проведению масштабной историко-культурной экспертизы комплекса Апраксина двора с Мариинским рынком, сообщила 2 февраля "Фонтанка" со ссылкой на данные портала госзакупок. Конкурс по поиску подрядчика объявила Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры, начальная стоимость контракта составила 10,2 млн рублей.

Исполнителю контракта предстоит выполнить экспертизу в срок до 1 октября 2026 года. Работы развернутся по более чем полусотне корпусов исторического рынка. Экспертам предстоит уточнить данные по времени возведения корпусов и датах их перестроек, об исторических событиях, связанных с памятником и о составе объекта культурного наследия.

В мае 2025 года КГИОП делился планами отреставрировать Апраксин двор в срок до 2030 года. Этот же срок был обозначен для Конюшенного ведомства и для комплекса завода "Красный треугольник".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру