У прокуратуры возникли вопросы к работе КИО

Прокуратура направила представление вице-губернатору Петербурга Владимиру Омельницкому о недостаточном взимании долгов комитетом имущественных отношений, который находится в зоне его ответственности. По данным ведомства, бюджет Петербурга недополучил 15,8 млрд рублей, сообщает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на текст документа.

"Выборочной проверкой работы комитета с задолженностью установлены факты непринятия полного комплекса мер по ее взысканию, наличия в отчетности недостоверных сведений о задолженности, отсутствия надлежащего взаимодействия с территориальными подразделениями ФССП России в рамках принудительного взыскания такой задолженности", – приводит "ДП" выдержку из представления прокуратуры.

Ранее, в 2024 году, просроченная дебиторская задолженность КИО составила 16,8 млрд рублей, а в 2023-м – 16,7 млрд рублей, при этом часть задолженности комитета уже была списана. Прокуратура направила представление в конце 2025 года. КИО должен был принять меры в течение месяца, до 30 января, отмечает издание.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как председатель Заксобрания Александр Бельский на заседании парламента раскритиковал чиновников КИО за недостаточную подготовку к докладу по законопроекту, корректирующему действующий порядок выкупа земель.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру