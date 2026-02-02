В Госдуме пообещали бороться с необоснованными банковскими блокировками

Государственная дума внесет коррективы в законы, которые ограничивают использование гражданами собственных финансовых средств в целях борьбы с мошенничеством, сообщил на пресс-конференции глава думского комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он не уточнил, когда именно будут внесены изменения.

"Мы будем корректировать эти решения, изучать их и делать более оптимальными и там, где перегнули - выгнем в обратную сторону, выпрямим", - заявил депутат (цитата по "Интерфаксу").

Аксаков отметил, по его анализу, около 80% обращений с жалобами на излишние блокировки инициируют сами мошенники. Но признал, что оставшиеся 20% обращений принадлежат честным гражданам, которые столкнулись с проблемами при совершении денежных операций. Также депутат посоветовал россиянам заранее обращаться к банкам при рискованных и нестандартных операциях, чтобы избежать возможных неудобств.

В настоящий момент банки имеют право блокировать карты и переводы клиентов для противодействия мошенничеству в соответствии с законом о национальной платежной системе, а также при подозрениях в отмывании доходов и финансировании терроризма. Ранее, в ноябре 2025 года, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла о росте жалоб на необоснованные блокировки счетов граждан.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру