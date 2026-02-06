Комику Сабурову на полвека запретили въезд в Россию

Въезд в Россию запрещен казахстанскому комику Нурлану Сабурову, сообщил 6 февраля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Действие ограничения ограничено сроком на 50 лет.

"Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет", — сообщил собеседник информагентства.

Причиной запрета назвали высказывания Сабурова на тему СВО, а также нарушения налогового и миграционного законодательства. По версии источника ТАСС, комик якобы пытался легализовать свои доходы через посредников.

Как уточнил собеседник РИА "Новости", Сабуров якобы "получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги", при этом в 2024 году он задекларировал свыше 50 млн рублей. Информагентство также отмечает, что решение было принято в интересах национальной безопасности страны, а также ради соблюдения законодательства и защиты духовно-нравственных ценностей.

Решение о запрете въезда было принято 30 января. Как писал Telegram-канал Baza, о запрете Сабуров узнал лишь после прилета в Москву. Его задержали в аэропорту Внуково.

Андрей Казарлыга / Фото: Нурлан Сабуров