6 февраля 2026, 13:52

Беглов поучаствовал в богослужении в день памяти Ксении Петербургской

фото ЗакС политика Беглов поучаствовал в богослужении в день памяти Ксении Петербургской

Губернатор Александр Беглов принял участие 6 февраля в богослужении в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове, сообщили в администрации главы города. Служба была приурочена к дню памяти святой Ксении Петербургской.

"Она молилась за нас во все времена и продолжает защищать Петербург и его жителей. <...> Ксения нас учила самому главному — отвечать на зло добром. Чтобы мы всегда любили наш город и страну и были крепки в нашей вере", — заявил Беглов в своей речи, произнесенной в храме.

В своем выступлении губернатор также назвал святую "символом нашего города". Он напомнил, что верующие приходили поклониться ей в годы блокады Ленинграда, то есть еще до канонизации, которая произошла в 1988 году.

Службу в храме провел митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. После ее завершения верующие проследовали в часовню Ксении Петербургской на Смоленском кладбище, где митрополит совершил молебен. Беглов возложил букет цветов с нечетным количеством бутонов. Как уточнили в Смольном, это связано с традицией обращаться к святой Ксении как к живой.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного


