Бельский и депутаты ЗакСа навестили блокадника по пути в зону СВО

Депутаты петербургского Законодательного собрания навестили в городе Ельце Липецкой области Бориса Шалыгина, ребенком пережившего блокаду Ленинграда, сообщила 6 февраля пресс-служба ЗакСа. Визит состоялся в ходе поездки парламентариев в зону СВО, участие в которой принимают спикер Александр Бельский и депутаты Валерий Гарнец, Павел Крупник и Константин Чебыкин.

Бельский с коллегами навестил ветерана и передал ему почетную грамоту ЗакСа. Награждение состоялось за личный вклад Шалыгина в развитие ветеранского движения, активную гражданскую позицию и участие в воспитании подрастающего поколения, а также в связи с 82-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады.

"Я искренне горд, что мне повезло пожать ему руку. Вместе с председателем Липецкого областного Совета депутатов Владимиром Сериковым передали ветерану подарки и слова благодарности", — написал спикер в своих социальных сетях.

Также депутаты передали липецким коллегам сувениры и продуктовые наборы для блокадников, проживающих на территории области. Как отмечается, наборы для 22 ветеранов собрали парламентарии, бизнесмены и неравнодушные горожане.

Об отправке 85-го по счету гуманитарного конвоя ЗакС сообщил 4 февраля. В его составе оказались три автомобиля. Первый везет груз в Белгородскую область, второй — в Курскую, а третий направляется к военнослужащим в зоне СВО. Он везет медикаменты, средства связи, квадрокоптеры, средства гигиены и другие вещи.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания