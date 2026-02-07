В ЗакСе предложили добавить герб Петербурга на проездные билеты

Добавить изображение герба Петербурга на проездные билеты предложили депутаты Законодательного собрания, обратил внимание ЗАКС.Ру. Инициативу внесли 5 февраля на рассмотрение городского парламента бюджетно-финансовый комитет и комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Изменения вносятся в действующий закон "О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования". Авторы проекта предлагают разрешить использование герба Петербурга на проездных билетах, используемых в городском наземном транспорте и в метро.

Помимо этого, вносятся коррективы в правила нанесения герба на вывески государственных учреждений. Сейчас подобная символика допускается для вывесок учреждений образования, науки и культуры Петербурга. Авторы проекта предлагают отказаться от подобного уточнения, поскольку в городе существуют "государственные учреждения, осуществляющие полномочия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и в иных сферах", говорится в пояснительной записке.

Третье изменение касается использования символики Петербурга на транспорте. Сейчас закон разрешает наносить на водный, автомобильный и наземный электрический транспорт, а также на остановки и стоянки такси изображение герба города. Поправкой вносится дополнение о возможности использования также и малого герба Северной столицы.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по транспорту