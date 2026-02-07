Петербургские депутаты доставили продукты в Курскую и Белгородскую области

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в ходе поездки в зону СВО передали гуманитарные грузы Белгородской и Курской областям, рассказал 7 февраля спикер парламента Северной столицы Александр Бельский. Вместе с ним в конвое участвуют глава фракции "Единая Россия" в ЗакСе Павел Крупник и его однопартийцы Валерий Гарнец и Константин Чебыкин.

Гуманитарный конвой состоит из трех машин. Груз из первой из них передали волонтерскому лагерю "Курский рубеж", который занимается поддержкой жителей области. Как писал Бельский ранее, для помощи волонтерам отправили продукты, бытовую технику, постельные принадлежности и вещи первой необходимости. Вторая машина ехала в Белгородскую область, туда отправили продукты питания.

"Как и обещали, по прямому запросу жителей привезли машину продуктов. Обсудили текущую ситуацию, собрали заявки на будущее — своих Петербург не бросит", — рассказал спикер по итогам посещения Белгородчины.

Третья машина предназначается военнослужащим в зоне СВО. Туда везут теплые вещи, медикаменты, квадрокоптеры и другие нужные военным вещи.

Конвой отправили в среду, 4 февраля. В пути депутаты встретились в Липецкой области с блокадником Борисом Шалыгиным и передали ему почетную грамоту Заксобрания. Также они передали сувениры и продуктовые наборы для блокадников, проживающих на территории региона.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Бельского